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Котин о ЗАЭС: В хранилище достаточно раз попасть – и будет катастрофа

Елена РощинаСреда, 16 марта 2022, 09:29

Действия российских захватчиков на захваченных Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях угрожают радиоактивными выбросами и катастрофой, которую мир еще не видел.

Источник: исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Петр Котин в интервью НВ

Прямая речь: "Они захвачены и контролируются российскими захватчиками. При этом на ЗАЭС захватчики начали взрывать военные боеприпасы, которые, например, не разорвались, когда они и обстреливали эту АЭС. Это все делается непосредственно у энергоблоков АЭС. Они, похоже, не отдают себе отчет, к чему это может привести. (...)

Я не хочу допускать, что они будут специально с умыслом бить по хранилищу (отработанного ядерного топлива на ЗАЭС – ред). Если туда упадет случайный снаряд… Если сравнить с Чернобыльской аварией, то разрушение одного контейнера – это 10% той катастрофы. А там 173 контейнера. Если их специально разбить, то это уже авария гораздо больше, чем на Фукусиме и в Чернобыле вместе.

Как только будет выброс радиоактивных продуктов, всем мало не покажется, не только Энергодару, Запорожской области, но и стране в целом и всем вокруг. Зависит от ветра и погоды: пойдет на Россию – они получат то, что заслужили. А может уйти в Европу, Беларусь".

Детали: Котин отметил, что Запорожская АЭС более защищена, чем Чернобыльская, но "в хранилище достаточно один раз попасть, и у вас будет выброс этих радиоактивных материалов".

"Ситуация плохая. То, что они рвут боеприпасы в непосредственной близости от площадки АЭС, это вообще… Других слов, как "обезьяна с гранатой" здесь нет. Но она при этом руководит ситуацией – все технические специалисты и эксперты должны согласовывать свои действия с их военным командором. Но он в этом не разбирается – для него все равно, что обстрелять ядерный объект из танка, что взорвать там боеприпасы", – констатировал он.

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Котин добавил, что отрезание ЧАЭС от энергоснабжения тоже угрожает безопасности.

Отработанное ядерное топливо там хранится в специальном хранилище под уровнем воды, оно охлаждается насосами и работа этой системы требует энергоснабжения. Если нет энергоснабжения, то охлаждения не будет и температура будет расти.

Если она увеличится до критических величин, то начнут плавиться конструкции, в которых находится топливо, и в окружающую его воду, а также в атмосферу будут попадать радиоактивные продукты.

"Ситуация очень плохая, и масштаб проблемы будет зависеть от того, как долго это продлится", – сказал Котин.

"Могут быть разные сценарии, зависящие от величины выброса. Это может быть локальный выброс с загрязнением зоны вокруг хранилища, а может быть выброс, который угрожает и всей стране, и странам Европы, и той же России. Но пока энергоснабжение есть – когда нет внешних источников питания, оно идет от генераторов", – добавил он.

По его словам, в случае с ЧАЭС масштаб катастрофы может быть втрое больше, чем в 1986 году.

Прямая речь: "Если они будут стрелять по хранилищу, будет постепенное повышение температуры. В самом худшем случае начнется расплавление конструкции, и вещества будут постепенно попадать в атмосферу. И чем дольше такая ситуация продолжается, тем хуже. Но это процесс не одного дня, а достаточно длительный, поэтому, надеюсь, до наихудшего сценария не дойдет".

Детали: Котин также подтвердил риск горения радиоактивных лесов, ведь тушить пожар украинские спасатели не смогут, потому что захватчики контролируют эту зону.

В то же время он подчеркнул, что персонал атомных электростанций чувствует свою ответственность и продолжает работать, а также пытается информировать Энергоатом о ситуации по непрямым каналам.

По данным Запорожской ОГА (ОВА), пока радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Темы: ЗАЭСЧернобыльвойнаРосcия
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