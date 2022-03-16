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Російські окупанти вперше скинули бомби на цивільні об‘єкти Запоріжжя

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 08:42

Російські окупанти вперше бомбардували цивільні об‘єкти в Запоріжжі.

Джерело: голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Telegram

Пряма мова: "Ранок виявився не добрим. Головна новина - вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними ніхто не загинув.

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Друга ракета прилетіла в район ботанічного саду".

Деталі: Старух повідомляє, що більше 3000 людей із Маріуполя вночі дісталися до Запоріжжя.

На другу годину ночі 3207 автомобілів з Маріуполя приїхали до Запоріжжя. Влада вже прийняла та розселила більше 3000 людей, з них 772 дитини.

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Теми: Запоріжжявійна
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