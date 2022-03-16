Российские оккупанты впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья
Среда, 16 марта 2022, 09:42
Российские оккупанты впервые бомбили гражданские объекты в Запорожье.
Источник: глава Запорожской ОГА/ОВА Александр Старух в Telegram
Прямая речь: "Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб.
Вторая ракета прилетела в район ботанического сада".
Детали: Старух сообщает, что более 3000 человек из Мариуполя ночью добрались до Запорожья.
Во второй час ночи 3207 автомобилей из Мариуполя приехали в Запорожье. Власти уже приняли и расселили более 3000 человек, из них 772 ребенка.