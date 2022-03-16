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Российские оккупанты впервые сбросили бомбы на гражданские объекты Запорожья

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 09:42

Российские оккупанты впервые бомбили гражданские объекты в Запорожье.

Источник: глава Запорожской ОГА/ОВА Александр Старух в Telegram

Прямая речь: "Утро оказалось не добрым. Главная новость - впервые в Запорожье гражданские объекты подверглись бомбардировке. Ракеты прилетели в район железнодорожного вокзала Запорожье-2. По предварительным данным, никто не погиб.

Вторая ракета прилетела в район ботанического сада".

Детали: Старух сообщает, что более 3000 человек из Мариуполя ночью добрались до Запорожья.

Во второй час ночи 3207 автомобилей из Мариуполя приехали в Запорожье. Власти уже приняли и расселили более 3000 человек, из них 772 ребенка.

Темы: Запорожьевойна
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