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Росіяни вже вбили 103 українські дитини, ще сотню - скалічили

Євген Руденко, Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 09:53
діти малюють війну...

Від початку повномасштабної війни проти України російські окупаційні війська вбили вже понад сотню українських дітей.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова в спільному ефірі телеканалів 16 березня

Пряма мова: "За даними на сьогоднішній ранок,103 загиблих дитини. Фіксація злочинів відбувається 24/7. Ми запустили єдиний реєстр warcrimes.gov.ua, який будуть використовувати всі правоохоронні органи для національних судів, міжнародного суду.

Мінюст буде використовувати цей ресурс для того, щоб судитися в Страсбурзькому суді. Наше МЗС буде використовувати, щоб судитися в суді в ООН.

Закликаю скористатися цим хабом, ресурсом, тому що він у нас захищений. Ми зберігаємо конфедиційні дані про людей, які повідомляють про злочини, надають докази".

Деталі: Заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький також наголошує: "Путін та рашисти вбивають щодня щонайменше 5 наших дітей". За 20 днів війни вони відібрали життя у 103 дітей та скалічили понад 100. І ці дані неостаточні, адже в найгарячіших точках та на тимчасово окупованих територіях немає можливості оглядати місця обстрілів й завалів.

Окупанти не припиняють гатити ракетами по житлових будинках, садочка, школах дитячих лікарнях. Вони варварськи чинять блокаду, щоб наші діти помирали від зневоднення, голоду та без надання необхідної меддопомоги і ліків".

Представник поліції вкотре закликав світових лідерів – закрити небо над Україною.

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Теми: дітивійнаРосія
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