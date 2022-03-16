Россияне уже убили 103 украинских ребенка, еще сотню - искалечили

С начала полномасштабной войны против Украины российские оккупационные войска убили уже более сотни украинских детей.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в совметсном эфире телеканалов 16 марта

Прямая речь: "По данным на сегодняшнее утро, 103 погибших ребенка. Фиксация преступлений совершается 24/7. Мы запустили единый реестр warcrimes.gov.ua, который будут использовать все правоохранительные органы для национальных судов, международного суда.

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Минюст будет использовать этот ресурс, чтобы судиться в Страсбургском суде. Наш МИД будет использовать, чтобы судиться в суде ООН.

Призываю воспользоваться этим хабом, ресурсом, потому что он у нас защищен. Мы храним конфедиционные данные о людях, сообщающих о преступлениях, предоставляющих доказательства".

Детали: Заместитель главы Патрульной полиции Алексей Белошицкий также отмечает: "Путин и решисты убивают ежедневно по меньшей мере 5 наших детей. За 20 дней войны они отняли жизнь у 103 детей и искалечили более 100. И эти данные неокончательны, ведь в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях нет возможности осматривать места обстрелов и завалов.

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Оккупанты не прекращают запускать ракеты по жилым домам, десадам, школам, детским больницам. Они варварски устраивают блокаду, чтобы наши дети умирали от обезвоживания, голода и без оказания необходимой медпомощи и лекарств".

Представитель полиции еще раз призвал мировых лидеров – закрыть небо над Украиной.