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Червоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 08:59
Червоний хрест не дав евакуаційних коридорів на 16 березня – Верещук
ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ З М. ІРПІНЬ ДО М. КИЄВА 8 БЕРЕЗНЯ. ФОТО ДСНС

На 16 березня влада не планує евакуаційні коридори, оскільки їх не підтвердив Червоний хрест. Натомість розробляються маршрути з доставки гуманітарної допомоги до захоплених або оточених Росією міст.

Джерело: глава МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова Верещук: "Ми не отримали відповіді на наші пропозиції, направлені учора до Червоного хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня.

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Залишається відкритим питання організації гуманітарних коридорів з Ізюму та Маріуполя. В таких умовах ми не можемо вивозити людей.

Ми продовжуємо працювати над розробкою маршрутів для доставки гумдопомоги – продукти та ліки до захоплених або оточених українських міст.

Це, зокрема, міста та селища Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Київської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.

ВІДЕО ДНЯ

Усі деталі та зміни маршрутів гуманітарних коридорів або відкриття нових повідомлять протягом дня".

Деталі: Тим часом мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що з міста хочуть вивезти людей на власному транспорті.

Він зазначив, що о 10.00 на вулиці Курчатова почнеться формування колони, об 11.00 - виїзд.

Орлов розповів, що колона буде рухатися через Дніпрорудне, Скельки, Василівку, Оріхівський напрямок і далі на Запоріжжя. Всі охочі з інших населених пунктів можуть долучатися по ходу руху колони.

Теми: евакуаціяЗапоріжжявійнаокупація
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