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Красный крест не дал эвакуационных коридоров на 16 марта – Верещук

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 08:59
Красный крест не дал эвакуационных коридоров на 16 марта – Верещук

На 16 марта власти не планируют эвакуационных коридоров, поскольку их не подтвердил Красный крест. В то же время разрабатываются маршруты по доставке гуманитарной помощи в захваченные или окруженные Россией города.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь Верещук: "Мы не получили ответы на наши предложения, направленные вчера в Красный крест по поводу открытия гуманитарных коридоров 16 марта.

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Остается открытым вопрос организации гуманитарных коридоров из Изюма и Мариуполя. В таких условиях мы не можем вывозить людей.

Мы продолжаем работать над разработкой маршрутов для доставки гумпомощи – продукты и лекарства в захваченные или окруженные украинские города.

Это, в частности, города и селения Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.

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Все детали и изменения маршрутов гуманитарных коридоров или открытие новых сообщат в течение дня".

Детали: Тем временем мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что из города хотят вывезти людей на собственном транспорте.

Он отметил, что в 10.00 на улице Курчатова начнется формирование колонны, в 11.00 – выезд.

Орлов рассказал, что колонна будет двигаться через Днепрорудное, Скельки, Васильевку, Ореховское направление и дальше в Запорожье. Все желающие из других населённых пунктов могут присоединяться по ходу движения колонны.

Темы: эвакуацияЗапорожьевойнаоккупация
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