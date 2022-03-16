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Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 09:14
Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси

Зенітні ракетні війська на півдні України потопили два повітряні судна російських окупантів.

Джерело: командування Повітряних сил України, голова Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко в Telegram

Дослівно Повітряні сили: "О 5 ранку на півдні країни два винищувача  Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем.

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Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування "Південь" обидва літаки  ліквідовано.

Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!".

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Теми: Одесавійна
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