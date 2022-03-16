Два російські винищувачі Су-30см побачили дно Чорного моря - збито біля Одеси
Середа, 16 березня 2022, 10:14
Зенітні ракетні війська на півдні України потопили два повітряні судна російських окупантів.
Джерело: командування Повітряних сил України, голова Одеської ОДА/ОВА Максим Марченко в Telegram
Дослівно Повітряні сили: "О 5 ранку на півдні країни два винищувача Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем.
Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряне командування "Південь" обидва літаки ліквідовано.
Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!".
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