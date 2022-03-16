Два российских истребителя Су-30см увидели дно Черного моря - сбиты возле Одессы

Зенитные ракетные войска на юге Украины потопили два воздушных судна российских оккупантов.

Источник: командование Воздушных сил Украины, глава Одесской ОГА/ОВА Максим Марченко в Telegram

Дословно Воздушные силы: "В 5 утра на юге страны два истребителя Су-30см российских фашистов отправили вслед за российским кораблем.

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Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" оба самолета ликвидированы.

Пилоты катапультировались и вслед за самолетами упали в украинское Черное море!".