Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до комп’ютерів – активіст
Російські військові розграбовують Чорнобильську зону, вивозять спецодяг і комп’ютерну техніку.
Джерело: голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота у Facebook
Пряма мова: "Звісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті.
Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.
Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено".
Деталі: Світла у Чорнобилі немає.
За даними Сироти, у місті загалом лишилося близько 300 людей.
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Нагадаємо: Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни Росії проти України – і вже три тижні не випускають персонал ЧАЕС додому та не дають провести ротацію працівників.
Крім того, вони постійно перебивають українські лінії електропередач, які живлять ядерний об’єкт.