Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до комп’ютерів – активіст

Олена РощінаСереда, 16 березня 2022, 09:30

Російські військові розграбовують Чорнобильську зону, вивозять спецодяг і комп’ютерну техніку. 

Джерело: голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота у Facebook

Пряма мова: "Звісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті. 

Реклама:

Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.

Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено".

Деталі: Світла у Чорнобилі немає.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Сироти, у місті загалом лишилося близько 300 людей.

Нагадаємо: Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни Росії проти України – і вже три тижні не випускають персонал ЧАЕС додому та не дають провести ротацію працівників.

Крім того, вони постійно перебивають українські лінії електропередач, які живлять ядерний об’єкт.

Теми: ЧорнобильРосіявійнакримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Чорнобиль
У Чорнобильській зоні помітили нового птаха
Зеленський на річницю аварії на ЧАЕС застеріг світ від ядерного шантажу РФ
Небезпечні оленячі роги: чому їх заборонено збирати в Чорнобилі
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: