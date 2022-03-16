Росіяни розграбовують Чорнобиль від спецодягу до комп’ютерів – активіст

Російські військові розграбовують Чорнобильську зону, вивозять спецодяг і комп’ютерну техніку.

Джерело: голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота у Facebook

Пряма мова: "Звісточка з Чорнобиля. Людей окупанти не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті.

Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку, спецодяг.

Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено".

Деталі: Світла у Чорнобилі немає.

За даними Сироти, у місті загалом лишилося близько 300 людей.

Нагадаємо: Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС у перший день повномасштабної війни Росії проти України – і вже три тижні не випускають персонал ЧАЕС додому та не дають провести ротацію працівників.

Крім того, вони постійно перебивають українські лінії електропередач, які живлять ядерний об’єкт.