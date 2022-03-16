Россияне разграбливают Чернобыль от спецодежды до компьютеров – активист

Российские военные разграбливают Чернобыльскую зону, вывозят спецодежду и компьютерную технику.

Источник: глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота в Facebook

Прямая речь: "Вести из Чернобыля. Людей оккупанты не трогают, но ограбили все офисы предприятий, расположенных в городе.

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Централизованно вывозят системные блоки, оргтехнику, спецодежду.

Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен".

Детали: Света в Чернобыле нет.

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По данным Сироты, в городе в общей сложности осталось порядка 300 человек.

Напомним: Российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабной войны России против Украины – и уже три недели не выпускают персонал ЧАЭС домой и не дают провести ротацию работников.

Кроме того, российские военные постоянно перебивают украинские линии электропередач, питающие ядерный объект.