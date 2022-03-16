Росіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці
Під ранок 16 березня росіяни вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа, про жертв поки не повідомляють.
Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram, УП, Держспецзв'язку
Деталі: Жителі міста повідомляють "Українській правді", що о четвертій ранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину.
Борзов розповів, що від вибухів пошкоджений об’єкт, але не уточнює, який.
Тим часом через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.
Пряма мова Борзова: "Ніч у Вінниці була неспокійною.
Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема".
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Upd. Пізніше Держспецзв'язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці.
Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює. Це ж підтверджують мешканці.
Усі живі. На Вінниччині українське мовлення повністю доступне.