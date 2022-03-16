Росіяни ракетами влучили у телевежу в Вінниці

Під ранок 16 березня росіяни вдарили ракетами по Вінниці, пошкоджена телевежа, про жертв поки не повідомляють.

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Telegram, УП, Держспецзв'язку

Деталі: Жителі міста повідомляють "Українській правді", що о четвертій ранку пролунали два вибухи з інтервалом в одну хвилину.

Борзов розповів, що від вибухів пошкоджений об’єкт, але не уточнює, який.

Тим часом через технічні причини тимчасово було припинено трансляцію ефірного мовлення телевізійних та радіоканалів у Вінниці та навколишніх громадах.

Пряма мова Борзова: "Ніч у Вінниці була неспокійною.

Внаслідок обстрілу був пошкоджений об’єкт. Жертв нема".

Upd. Пізніше Держспецзв'язку все ж уточнили, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці.

Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює. Це ж підтверджують мешканці.

Усі живі. На Вінниччині українське мовлення повністю доступне.