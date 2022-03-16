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Российские ракеты попали в телебашню в Виннице

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 10:50

К утру 16 марта россияне ударили ракетами по Виннице, повреждена телебашня, о жертвах пока не сообщают.

Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram, УП, Госспецсвязи

Детали: Жители города сообщают "Украинской правде", что в четыре утра в городе прогремели два взрыва с интервалом в одну минуту.

Борзов сообщил, что от взрывов поврежден объект, но не уточняет какой.

Между тем по техническим причинам временно была приостановлена ​​трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в Виннице и окружающих общинах.

Прямая речь Борзова: "Ночь в Виннице была неспокойной.

В результате обстрела был поврежден объект. Жертв нет".

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Upd. Позже Госспецсвязи все же уточнили, что кафиры обстреляли телебашню  в Виннице.

Эфирная речь в городе временно не работает. Это подтверждают жители.

Темы: Винницкая областьобстрелвойнаРосcия
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