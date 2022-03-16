Российские ракеты попали в телебашню в Виннице
К утру 16 марта россияне ударили ракетами по Виннице, повреждена телебашня, о жертвах пока не сообщают.
Источник: глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram, УП, Госспецсвязи
Детали: Жители города сообщают "Украинской правде", что в четыре утра в городе прогремели два взрыва с интервалом в одну минуту.
Борзов сообщил, что от взрывов поврежден объект, но не уточняет какой.
Между тем по техническим причинам временно была приостановлена трансляция эфирного вещания телевизионных и радиоканалов в Виннице и окружающих общинах.
Прямая речь Борзова: "Ночь в Виннице была неспокойной.
В результате обстрела был поврежден объект. Жертв нет".
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"
Upd. Позже Госспецсвязи все же уточнили, что кафиры обстреляли телебашню в Виннице.
Эфирная речь в городе временно не работает. Это подтверждают жители.