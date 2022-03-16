Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні гинуть елітні спецпризначенці Росгвардії

"Українська правда"Середа, 16 березня 2022, 10:52

Країна-окупант кидає на війну проти України елітних спецпризначенців Росгвардії. 

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Повідомляється про загибель як мінімум семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. 

Зокрема, описуються деякі біографічні дані загиблих. 

Так, загинув Олексій Блінков – випускник Новосибірського університету військ нацгвардії. 

Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого. 

Також відомо про загиблого спецначенця Максима Пустозвонова, вихідця із Самарської області, він колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформування до охорони важливих персон.

Теми: Росіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський про мітинг Путіна: Уявіть, що на стадіоні 14 тисяч трупів

Окупанти тимчасово відрізали Україну від Азовського моря – штаб

НАТО забезпечить постачання в Україну комплексів ППО

ФОТО, ВІДЕОСпалені будинки й знищений ТРЦ: фото Маріуполя з супутника і відео з дрона

відеоЗМІ: У Білорусі знову зводять понтонну переправу через Прип'ять

Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО

Усі новини...
Росія
Глибинне імпортозаміщення: АвтоВАЗ підвищив ціни на Lada вдруге за місяць
ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: “Модель може бути лише “українською”
Україна як Швеція – у Кремлі розповіли про можливі компроміси з Києвом
Останні новини
04:10
Графік евакуаційних потягів на 19 березня
03:48
США спостерігають за діями Китаю і занепокоєні його можливістю допомогти Росії
03:30
ЗМІ: У ЄС думають використати статки підсанкційних російських олігархів для репарацій Україні
03:20
Щонайменше 12 цивільних за добу вбили росіяни на Донеччині
02:50
Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці
02:40
Президент Сербії закликав Зеленського та Путіна "стати зрадниками" й піти на компроміс
02:30
Зведення Генштабу: ЗСУ ідуть у контрнаступ в операційних районах
02:00
Девід Кемерон поїхав до Польщі допомагати українським біженцям
01:58
Провал на суші загарбники заміщають бомбардуваннями – випустили 14 ракет
01:50
Голова ОДА Сумщини: Росіяни з допомогою місцевих викрадають і катують людей
Усі новини...