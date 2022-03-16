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В Україні гинуть елітні спецпризначенці Росгвардії

"Українська правда"Середа, 16 березня 2022, 09:52

Країна-окупант кидає на війну проти України елітних спецпризначенців Росгвардії. 

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Повідомляється про загибель як мінімум семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. 

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Зокрема, описуються деякі біографічні дані загиблих. 

Так, загинув Олексій Блінков – випускник Новосибірського університету військ нацгвардії. 

Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого. 

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Також відомо про загиблого спецначенця Максима Пустозвонова, вихідця із Самарської області, він колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформування до охорони важливих персон.

Теми: Росіявійна
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