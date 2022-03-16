В Україні гинуть елітні спецпризначенці Росгвардії

Країна-окупант кидає на війну проти України елітних спецпризначенців Росгвардії.

Джерело: Медуза в Telegram

Деталі: Повідомляється про загибель як мінімум семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

Зокрема, описуються деякі біографічні дані загиблих.

Так, загинув Олексій Блінков – випускник Новосибірського університету військ нацгвардії.

Михайло Біляков – уродженець Микольська в Пензенській області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого.

Також відомо про загиблого спецначенця Максима Пустозвонова, вихідця із Самарської області, він колишній футболіст молодіжного складу "Крильев Советов".

Коло обов'язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформування до охорони важливих персон.