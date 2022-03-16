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В Украине погибают элитные спецназовцы Росгвардии

"Украинская правда"Среда, 16 марта 2022, 09:52

Страна-оккупант бросает на войну против Украины элитных спецназовцев Росгвардии.

Источник: Медуза в Telegram

Детали: Сообщается о гибели как минимум семи бойцов центра специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.

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О некоторых из них можно найти биографические данные.

Так, например, погиб Алексей Блинков — выпускник Новосибирского института войск нацгвардии.

Михаил Беляков — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля.  

Также известно о гибели спецназовца Максима Пустозвонова, выходца из Самарской области, он бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".

Круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон. 

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Темы: Росcиявойна
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