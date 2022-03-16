В Украине погибают элитные спецназовцы Росгвардии
Страна-оккупант бросает на войну против Украины элитных спецназовцев Росгвардии.
Источник: Медуза в Telegram
Детали: Сообщается о гибели как минимум семи бойцов центра специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.
О некоторых из них можно найти биографические данные.
Так, например, погиб Алексей Блинков — выпускник Новосибирского института войск нацгвардии.
Михаил Беляков — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля.
Также известно о гибели спецназовца Максима Пустозвонова, выходца из Самарской области, он бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".
Круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон.