В Украине погибают элитные спецназовцы Росгвардии

Страна-оккупант бросает на войну против Украины элитных спецназовцев Росгвардии.

Источник: Медуза в Telegram

Детали: Сообщается о гибели как минимум семи бойцов центра специального назначения "Витязь" при дивизии имени Дзержинского.

О некоторых из них можно найти биографические данные.

Так, например, погиб Алексей Блинков — выпускник Новосибирского института войск нацгвардии.

Михаил Беляков — уроженец Никольска Пензенской области, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, награжден орденом Мужества посмертно, погиб еще 27 февраля.



Также известно о гибели спецназовца Максима Пустозвонова, выходца из Самарской области, он бывший футболист молодежного состава "Крыльев Советов".



Круг обязанностей "Витязя" широк: от борьбы с бандформированиями до охраны важных персон.