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Лавров про переговори: Є певна надія на компроміс

Ірина БалачукСереда, 16 березня 2022, 11:11
Сергій Лавров. Фото Getty Images

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що на переговорах України та Росії "є певна надія на досягнення компромісу".

Джерело: Лавров в інтерв'ю РБК

Пряма мова Лаврова: "Я орієнтуюсь на ті оцінки, які дають наші перемовники. Вони констатують, що переговори йдуть непросто, через зрозумілі причини. Але є певна надія на досягнення компромісу".

Деталі: За його словами, таку саму оцінку дають і деякі представники української делегації, "зокрема співробітники Офісу президента Зеленського і сам президент Зеленський, який нещодавно зробив низку цікавих заяв".

За словами Лаврова, зараз "всерйоз обговорюється на переговорах нейтральний статус України", і вже нібито "є конкретні формулювання, близькі до погодження".

Також він зазначив, що одне з основних питань переговорів – статус російської мови та російськомовних ЗМІ в Україні, гарантії прав національних меншин, зокрема російських.

Але одним із найважливіших завдань, на думку Лаврова, є нібито "демілітаризація України", тобто відсутність озброєнь, які нібито загрожують безпеці Росії.

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Глава МЗС РФ також заявив, що Росія "готова шукати будь-які шляхи забезпечення безпеки в Європі та Росії, окрім розширення НАТО на Схід".

Лавров також озвучив ще одну причину нападу Росії на Україну. За його словами, Росія розпочала війну, тому що "миром захід не хотів вирішувати цю ситуацію".

Пряма мова Лаврова: "Це зовсім не про Україну – точніше далеко не тільки й не стільки про Україну, як про світопорядок. США підім'яли під себе всю Європу. Я думаю, що нинішня криза – це доленосний, епохальний момент у сучасній історії, бо він відображає битву за те, як виглядатиме світопорядок".  

Теми: ЛавровРосіявійнапереговори
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