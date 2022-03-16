Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лавров о переговорах: Есть определенная надежда на компромисс

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 10:11
Лавров о переговорах: Есть определенная надежда на компромисс
Сергей Лавров. Фото Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и России "есть определенная надежда на достижение компромисса".

Источник: Лавров в интервью РБК

Прямая речь Лаврова: "Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто, по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса".

Детали: По его словам, такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, "в том числе сотрудники Офиса президента Зеленского, и сам президент Зеленский, который не так давно сделал ряд интересных заявлений".

Реклама:

По словам Лаврова, сейчас "всерьез обсуждается на переговорах нейтральный статус Украины", и уже якобы "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".

Также он отметил, что один из основных вопросов переговоров – статус русского языка и русскоязычных СМИ в Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.

Но одной из важнейших задач, по мнению Лаврова, является якобы "демилитаризация Украины", то есть отсутствие вооружений, которые якобы угрожают безопасности России.  

Глава МИД РФ также заявил, что Россия "готова искать любые пути обеспечения безопасности в Европе и России, кроме расширения НАТО на Восток".

ВИДЕО ДНЯ

Лавров также озвучил еще одну причину нападения России на Украину. По его словам, Россия начала войну, потому что якобы "миром запад не хотел решать эту ситуацию".

Прямая речь Лаврова: "Это совсем не про Украину – вернее далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. США подмяли под себя всю Европу. Я думаю, что нынешний кризис – это судьбоносный, эпохальный момент в современней истории, потому что он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок".

Темы: ЛавровРосcиявойнапереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Лавров
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
МИД Китая озвучил Лаврову позицию по Украине после участия во встрече в Саудовской Аравии
ЮАР просила прислать на саммит Лаврова вместо Путина
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: