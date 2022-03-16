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Лавров о переговорах: Есть определенная надежда на компромисс

Ирина БалачукСреда, 16 марта 2022, 11:11
Сергей Лавров. Фото Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах Украины и России "есть определенная надежда на достижение компромисса".

Источник: Лавров в интервью РБК

Прямая речь Лаврова: "Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто, по понятным причинам. Но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса".

Детали: По его словам, такую же оценку дают и некоторые представители украинской делегации, "в том числе сотрудники Офиса президента Зеленского, и сам президент Зеленский, который не так давно сделал ряд интересных заявлений".

По словам Лаврова, сейчас "всерьез обсуждается на переговорах нейтральный статус Украины", и уже якобы "есть конкретные формулировки, которые близки к согласованию".

Также он отметил, что один из основных вопросов переговоров – статус русского языка и русскоязычных СМИ в Украине, гарантии прав национальных меньшинств, в том числе русских.

Но одной из важнейших задач, по мнению Лаврова, является якобы "демилитаризация Украины", то есть отсутствие вооружений, которые якобы угрожают безопасности России.  

Глава МИД РФ также заявил, что Россия "готова искать любые пути обеспечения безопасности в Европе и России, кроме расширения НАТО на Восток".

Лавров также озвучил еще одну причину нападения России на Украину. По его словам, Россия начала войну, потому что якобы "миром запад не хотел решать эту ситуацию".

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Прямая речь Лаврова: "Это совсем не про Украину – вернее далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. США подмяли под себя всю Европу. Я думаю, что нынешний кризис – это судьбоносный, эпохальный момент в современней истории, потому что он отражает битву за то, как будет выглядеть миропорядок".

Темы: ЛавровРосcиявойнапереговоры
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