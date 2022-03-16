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"Пташка" впала: ППО збила ще один ворожий літак, який бомбив Чернігів

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 11:21

На Чернігівщині військові відбили атаку російських окупантів в районі Новоселівки, а сили Протиповітряної оборони збили ворожий літак, який бомбив Чернігів.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Ситуація в зоні відповідальності підрозділів ОК "Північ" станом на ранок 16 березня залишається контрольованою.

Вночі фахівці ППО поцілили в ворожий літак типу Су, який закидував ракетами Чернігів. "Пташка" впала.

Також оборонці успішно відбили атаку орків, які під прикриттям бронетехніки намагалися зайти в район Новоселівки. Втрати ворога уточнюються".

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Теми: Чернігіввійна
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