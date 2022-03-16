"Птичка" упала: ПВО сбила еще один вражеский самолет, бомбивший Чернигов

В Черниговской области военные отбили атаку российских оккупантов в районе Новоселовки, а силы Противовоздушной обороны сбили вражеский самолет, бомбивший Чернигов.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Північ" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой.

Ночью специалисты ПВО сбили вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала.

Также защитники успешно отразили атаку орков, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются".