"Птичка" упала: ПВО сбила еще один вражеский самолет, бомбивший Чернигов

В Черниговской области военные отбили атаку российских оккупантов в районе Новоселовки, а силы Противовоздушной обороны сбили вражеский самолет, бомбивший Чернигов.

Источник: оперативное командование "Північ"

Дословно: "Ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Північ" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой.

Реклама:

Ночью специалисты ПВО сбили вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала.

Также защитники успешно отразили атаку орков, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются".