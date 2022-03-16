"Птичка" упала: ПВО сбила еще один вражеский самолет, бомбивший Чернигов
Среда, 16 марта 2022, 10:21
В Черниговской области военные отбили атаку российских оккупантов в районе Новоселовки, а силы Противовоздушной обороны сбили вражеский самолет, бомбивший Чернигов.
Источник: оперативное командование "Північ"
Дословно: "Ситуация в зоне ответственности подразделений ОК "Північ" по состоянию на утро 16 марта остается контролируемой.
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Ночью специалисты ПВО сбили вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала.
Также защитники успешно отразили атаку орков, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки. Потери врага уточняются".