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Рада Європи терміново збереться через заяву Росії про самостійний вихід з організації

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 10:32

Комітет міністрів Ради Європи проведе позачергове засідання у світлі повідомлення міністра закордонних справ Російської Федерації про рішення російського керівництва вийти з Ради Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради Європи.

У Раді Європи нагадали, що невиправдана і неспровокована агресія РФ проти України привела до рішення Комітету міністрів і Парламентської асамблеї розпочати процедуру виключення Російської Федерації з Ради Європи, передбачену статтею 8 Статуту.

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"У цьому контексті ввечері Парламентська асамблея одноголосно вирішила, що Російська Федерація більше не повинна бути державою-членом Організації. Вранці Комітет міністрів проведе позачергове засідання також у світлі о повідомлення міністра закордонних справ Російської Федерації про рішення російського керівництва вийти з Ради Європи", - йдеться у заяві.

У раді Європи наголошують, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - йдеться у заяві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

Детальніше про це читайте у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ

Теми: ЄвропаРосія
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