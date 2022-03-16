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Совет Европы срочно соберется в связи с заявлением РФ о выходе из организации

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 10:32

Комитет министров Совета Европы проведет внеочередное заседание в свете сообщения министра иностранных дел Российской Федерации о решении российского руководства выйти из Совета Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета Европы.

В Совете Европы напомнили, что неоправданная и неспровоцированная агрессия РФ против Украины привела к решению Комитета министров и Парламентской ассамблеи начать процедуру исключения Российской Федерации из Совета Европы, предусмотренную статьей 8 Устава.

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"В этом контексте вечером Парламентская ассамблея единогласно решила, что Российская Федерация больше не должна быть государством-членом Организации. Утром Комитет министров проведет внеочередное заседание также в свете сообщения министра иностранных дел Российской Федерации о решении российского руководства выйти из Совета Европы", - говорится в заявлении.

В Совете Европы отмечают, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества", - говорится в заявлении.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

Подробнее об этом читайте в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ

Темы: ЕвропаРосcия
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