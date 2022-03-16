Автобус із біженцями потрапив у ДТП на Хмельниччині – 7 загиблих
Середа, 16 березня 2022, 10:42
16 березня близько 6 години поблизу села Лозова на Хмельниччині сталася ДТП з мікроавтобусом із переселенцями – 7 людей загинули.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.
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Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці.
Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні Волочиська.
Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.
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