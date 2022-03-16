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Автобус із біженцями потрапив у ДТП на Хмельниччині – 7 загиблих

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 11:42

16 березня близько 6 години поблизу села Лозова на Хмельниччині сталася ДТП з мікроавтобусом із переселенцями – 7 людей загинули.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці.

Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні Волочиська.

Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

 

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Теми: ХмельниччинаДТПвійна
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