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Автобус із біженцями потрапив у ДТП на Хмельниччині – 7 загиблих

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 10:42
Автобус із біженцями потрапив у ДТП на Хмельниччині – 7 загиблих

16 березня близько 6 години поблизу села Лозова на Хмельниччині сталася ДТП з мікроавтобусом із переселенцями – 7 людей загинули.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя.

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Внаслідок ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці.

Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні Волочиська.

Наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюються. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.

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Теми: ХмельниччинаДТПвійна
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