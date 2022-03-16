Автобус с беженцами попал в ДТП на Хмельниччине – 7 погибших

16 марта около 6 часов вблизи села Лозовая в Хмельницкой области произошло ДТП с микроавтобусом с переселенцами - 7 человек погибли.

Источник: Нацполиция

Детали: Столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter (данные водителя устанавливаются), перевозившего переселенцев из Днепра в направлении Тернополя.

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В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте.

Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу Волочиска.

В настоящее время анкетные данные погибших и потерпевших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса всерьез не пострадали.