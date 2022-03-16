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СБУ про справи окупанта: "Х*ево. Отправляют на передок. А проехать невозможно – обстреливают"

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 11:56

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта, який скаржиться, що його керівництво відправляє на передову, а звідти повертаються переважно мертвими.

Джерело: СБУ

Дослівно аудіозапис: "Х*йово, пи*да все. Завтра посилають нас на передок. А проїхати туди взагалі неможливо, обстрілюють колони. Знаєш, скільки мертвяків приїжджає 200-х? Тут пацани поїхали, а приїжджають мертв'яки. Просто 30 людей ось привезли, бл*дь, учора… Тільки нікому не кажи".

Деталі: СБУ наголошує: загарбник боїться наших воїнів, і правильно робить. Разом – переможемо.

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Теми: СБУвійна
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