Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ про справи окупанта: "Х*ево. Отправляют на передок. А проехать невозможно – обстреливают"

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 10:56

Служба безпеки України оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта, який скаржиться, що його керівництво відправляє на передову, а звідти повертаються переважно мертвими.

Джерело: СБУ

Дослівно аудіозапис: "Х*йово, пи*да все. Завтра посилають нас на передок. А проїхати туди взагалі неможливо, обстрілюють колони. Знаєш, скільки мертвяків приїжджає 200-х? Тут пацани поїхали, а приїжджають мертв'яки. Просто 30 людей ось привезли, бл*дь, учора… Тільки нікому не кажи".

Реклама:

Деталі: СБУ наголошує: загарбник боїться наших воїнів, і правильно робить. Разом – переможемо.

Теми: СБУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
СБУ
Дрони-камікадзе влаштували "бавовну у "виборчому" штабі окупантів на Запоріжжі – джерела
Вибухи замість виборів: за "бавовною" в Бердянську стоїть СБУ – джерела
Затримали коригувальницю вогню РФ по Сумах 7 вересня
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: