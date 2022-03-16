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СБУ о делах оккупанта: "Х*ево. Отправляют на передок. А проехать невозможно – обстреливают"

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 10:56

Служба безопасности Украины обнародовала запись перехваченного разговора российского оккупанта, который жалуется, что его руководство отправляет на передовую, а оттуда солдаты возвращаются преимущественно мертвыми.

Источник: СБУ

Дословно аудиозапись: "Х*ево, пи*да все. Завтра отправляют нас на передок. А проехать туда вообще невозможно, обстреливают колонны. Знаешь, сколько мертвяков приезжает 200-х? Тут пацаны уехали, а приезжают мертвяки. Просто 30 человек вот привезли, бл*дь, вчера. Только никому не говори".

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Детали: СБУ отмечает: захватчик боится наших воинов и правильно делает. Вместе – победим.

Темы: СБУвойна
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