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ОПУ на заяви РФ по нейтралітету: Модель може бути лише "українською"

Роман КравецьСереда, 16 березня 2022, 12:23

Україна вимагає особливий варіант нейтралітету з юридично вивіреними і не протокольними гарантіями безпеки.

Джерело: Член делегації України, радник голови ОПУ Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді", член російської делегації, помічник президента РФ Володимир Мединський, якого цитують "РИА Новости". 

Пряма мова Подоляка: "Ми розуміємо спробу наших партнерів залишитися ініціативною стороною у переговорному процесі. Звідси слова про "шведську" чи "австрійську" моделі нейтралітету. Але Україна зараз перебуває у стані прямої війни з РФ. 

Тому модель може бути лише "українською" і лише з юридично вивіреними гарантіями безпеки. І жодних інших моделей чи варіантів".

"Що це означає? По-перше, абсолютні гарантії безпеки. Дійсні, а не протокольні. А це означає, що сторони-підписанти гарантій не стоять осторонь у разі нападу на Україну, як сьогодні.

Але беруть активну участь на стороні України в конфлікті і офіційно забезпечують негайні поставки нам необхідного обсягу зброї". 

"І по-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих самих крилатих ракет. Нам потрібні прямі та жорсткі гарантії того, що небо обов'язково буде закрите".

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Деталі: Подоляк наголосив, що Україна ніколи не була мілітарною державою, яка нападала чи планувалася напасти на сусідів, на відоміну від РФ. Тому наша країна хоче мати сильний пул союзників із чітко прописаними гарантіями безпеки.

Словам Подоляка передувала заява члена російської делегації Володимира Мединського, який сказав, що Україна на переговорах пропонувала "австрійський" чи "шведський" варіант нейтралітету.

Пряма мова Мединського: "Україна пропонує "австрійський", "шведський" варіант нейтральної демілітаризованої держави. 

Але при цьому держави, яка має власну армію та військово-морські сили. Усі ці питання обговорюються на рівні керівництва міністерств оборони Росії та України".

Теми: РосіявійнаОфіс президента
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