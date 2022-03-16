ОПУ на заявления РФ по нейтралитету: Модель может быть только "украинской"

Украина требует особый вариант нейтралитета с юридически выверенными и не протокольными гарантиями безопасности.

Источник: Член делегации Украины, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде", член российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, которого цитируют "РИА Новости".

Прямая речь Подоляка: "Мы понимаем попытку наших партнёров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о "шведской" или "австрийской" моделях нейтралитета. Но Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ.

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Поэтому, модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные гарантии безопасности".

"Что это значит? Во-первых, абсолютные гарантии безопасности. Действительные, а не протокольные. А это значит, что стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня.

Но активно участвуют на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия".

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"И во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, позволяющих или не позволяющих закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто".

Детали: Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

Словам Подоляка предшествовало заявление члена российской делегации Владимира Мединского, который сказал, что Украина на переговорах предлагала "австрийский" или "шведский" вариант нейтралитета.

Прямая речь Мединского: "Украина предлагает "австрийский", "шведский" вариант нейтрального демилитаризованного государства.

Но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины".