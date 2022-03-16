Обстановка на західному кордоні України: невелике скупчення авто в кількох пунктах

Ситуація на західному напрямку державного кордону України залишається спокійною, невеликі скупчення транспортних засобів фіксуються в пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, а також "Ужгород" зі Словаччиною та "Тиса" на угорському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За добу 15 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що упродовж останніх двох діб пасажиропотік має тенденції до незначного збільшення.

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Минулої доби Україну покинули понад 75 тисяч осіб. Понад 52 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. Винятком наразі є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відмічаються незначні накопичення легковиків і автобусів.

Рекомендовано відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (на Буковині) на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби-Західний Кордон". Дані оновлюються кожні дві години.