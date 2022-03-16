Обстановка на західному кордоні України: невелике скупчення авто в кількох пунктах

Ситуація на західному напрямку державного кордону України залишається спокійною, невеликі скупчення транспортних засобів фіксуються в пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, а також "Ужгород" зі Словаччиною та "Тиса" на угорському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За добу 15 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що упродовж останніх двох діб пасажиропотік має тенденції до незначного збільшення.

Минулої доби Україну покинули понад 75 тисяч осіб. Понад 52 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. Винятком наразі є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відмічаються незначні накопичення легковиків і автобусів.

Рекомендовано відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (на Буковині) на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби-Західний Кордон". Дані оновлюються кожні дві години.