Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстановка на західному кордоні України: невелике скупчення авто в кількох пунктах

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 11:45
Обстановка на західному кордоні України: невелике скупчення авто в кількох пунктах
фото ДПСУ

Ситуація на західному напрямку державного кордону України залишається спокійною, невеликі скупчення транспортних засобів фіксуються в пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею, а також "Ужгород" зі Словаччиною та "Тиса" на угорському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За добу 15 березня державний кордон України з ЄС та Молдовою перетнули майже 92 тисяч осіб та понад 13 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що упродовж останніх двох діб пасажиропотік має тенденції до незначного збільшення.

Реклама:

Минулої доби Україну покинули понад 75 тисяч осіб. Понад 52 тисячі з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Майже на усіх напрямках відсутні черги пішоходів і транспортних засобів. Винятком наразі є пункти пропуску "Краківець", а також "Ужгород" і "Тиса", де відмічаються незначні накопичення легковиків і автобусів.

Рекомендовано відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (на Буковині) на фейсбук-сторінці "Західне регіональне управління Держприкордонслужби-Західний Кордон". Дані оновлюються кожні дві години.

Теми: кордонПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кордон
У Латвії міркують про "зуби дракона" й міни на кордоні з Росією й Білоруссю
ДПСУ зловила понад 20 тисяч людей на спробі незаконно виїхати з України з 24 лютого
Білоруський прикордонник попиляв паркан і зайшов до Польщі – ЗМІ
Останні новини
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
Усі новини...
Реклама: