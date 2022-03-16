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Обстановка на западной границе Украины: небольшое скопление авто в нескольких пунктах

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 12:45
фото ГПСУ

Ситуация на западном направлении государственной границы Украины остается спокойной, небольшие скопления транспортных средств фиксируются в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, а также "Ужгород" со Словакией и "Тиса" на венгерском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: За сутки 15 марта государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 92 тысячи человек и более 13 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что за последние два дня пассажиропоток имеет тенденции к незначительному увеличению.

За прошедшие сутки Украину покинули более 75 тысяч человек. Более 52 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Исключением являются пункты пропуска "Краковец", а также "Ужгород" и "Тиса", где отмечаются незначительные накопления легковых автомобилей и автобусов.

Рекомендуется отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (на Буковине) на фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы-Западный кордон. Данные обновляются каждые два часа.

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Темы: границаПограничная служба
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