Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстановка на западной границе Украины: небольшое скопление авто в нескольких пунктах

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 11:45
Обстановка на западной границе Украины: небольшое скопление авто в нескольких пунктах
фото ГПСУ

Ситуация на западном направлении государственной границы Украины остается спокойной, небольшие скопления транспортных средств фиксируются в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей, а также "Ужгород" со Словакией и "Тиса" на венгерском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: За сутки 15 марта государственную границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 92 тысячи человек и более 13 тысяч транспортных средств. Показатели свидетельствуют, что за последние два дня пассажиропоток имеет тенденции к незначительному увеличению.

Реклама:

За прошедшие сутки Украину покинули более 75 тысяч человек. Более 52 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке. Почти по всем направлениям отсутствуют очереди пешеходов и транспортных средств. Исключением являются пункты пропуска "Краковец", а также "Ужгород" и "Тиса", где отмечаются незначительные накопления легковых автомобилей и автобусов.

Рекомендуется отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (на Буковине) на фейсбук-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы-Западный кордон. Данные обновляются каждые два часа.

Темы: границаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
граница
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Грузия таки впустила 6 граждан Украины, которых россияне вывезли из Херсонщины
С 1 сентября пассажирский транспорт будут выпускать за границу только с пометкой экологичности
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: