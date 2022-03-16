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В ефірі телеканалу вийшов текст "капітуляції Зеленського", президент відреагував

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 11:59
В ефірі телеканалу вийшов текст капітуляції Зеленського, президент відреагував
скриншот

Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" президента Володимира Зеленського про капітуляцію. Він озразу записав відеозвернення і запропонував скласти зброю росіянам

Джерело: телеканал "Україна 24

Дослівно телеканал: "Рухомий рядок телеканалу "Україна 24" і сайт "Сьогодні" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"

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Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Це фейк! Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з Українською армією!".

Деталі: Зараз в ефірі ця заява не транслюється, але на записі її можна побачити приблизно о 12:30.

Президент відреагував відеозверненням з Києва і назвав провокацію дитячою.

Пряма мова Зеленського: "Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації – і повертатися додому.

Ми вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Тож ніяку зброю ми складати не збираємося до нашої перемоги".

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