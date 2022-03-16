В ефірі телеканалу вийшов текст "капітуляції Зеленського", президент відреагував
Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" президента Володимира Зеленського про капітуляцію. Він озразу записав відеозвернення і запропонував скласти зброю росіянам
Джерело: телеканал "Україна 24
Дослівно телеканал: "Рухомий рядок телеканалу "Україна 24" і сайт "Сьогодні" зламали ворожі хакери і транслюють повідомлення Зеленського про нібито "капітуляцію"
Друзі, ми неодноразово про це попереджали. Це фейк! Ніхто здаватися не збирається. Тим більше, в умовах, коли армія РФ зазнає поразок у боях з Українською армією!".
Деталі: Зараз в ефірі ця заява не транслюється, але на записі її можна побачити приблизно о 12:30.
Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію. pic.twitter.com/7CLUodHqU5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2022
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Президент відреагував відеозверненням з Києва і назвав провокацію дитячою.
Пряма мова Зеленського: "Щодо останньої дитячої провокації, що я нібито пропоную скласти зброю. Я можу пропонувати скласти зброю тільки військовим Російської Федерації – і повертатися додому.
Ми вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, свої сім'ї. Тож ніяку зброю ми складати не збираємося до нашої перемоги".