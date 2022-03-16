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В эфире телеканала вышел текст "капитуляции Зеленского", президент отреагировал

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 12:59
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Российские хакеры взломали новостную ленту в эфире "Украина 24" и запустили фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского о капитуляции. Он сразу записал видео-обращение и предложил сложить оружие россиянам

Источник: телеканал "Украина 24", Зеленский в Telegram

Дословно телеканал: "Движущаяся строка телеканала "Украина 24" и сайт "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о якобы "капитуляции"

Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! Никто сдаваться не собирается. Тем более, в условиях, когда армия РФ терпит поражение в боях с Украинской армией!".

Детали: Сейчас в эфире это заявление не транслируется, но на записи его можно увидеть примерно в 12:30.

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Прямая речь Зеленского: "По последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации - и возвращаться домой.

Мы на дому, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся к нашей победе".

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