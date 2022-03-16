В эфире телеканала вышел текст "капитуляции Зеленского", президент отреагировал
Российские хакеры взломали новостную ленту в эфире "Украина 24" и запустили фейковое "заявление" президента Владимира Зеленского о капитуляции. Он сразу записал видео-обращение и предложил сложить оружие россиянам
Источник: телеканал "Украина 24", Зеленский в Telegram
Дословно телеканал: "Движущаяся строка телеканала "Украина 24" и сайт "Сегодня" сломали вражеские хакеры и транслируют сообщения Зеленского о якобы "капитуляции"
Друзья, мы не раз об этом предупреждали. Это фейк! Никто сдаваться не собирается. Тем более, в условиях, когда армия РФ терпит поражение в боях с Украинской армией!".
Російські хакери зламали стрічку новин в ефірі "Україна 24" та запустили фейкову "заяву" Зеленського про капітуляцію. pic.twitter.com/7CLUodHqU5— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 16, 2022
Детали: Сейчас в эфире это заявление не транслируется, но на записи его можно увидеть примерно в 12:30.
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Прямая речь Зеленского: "По последней детской провокации, что я якобы предлагаю сложить оружие. Я могу предлагать сложить оружие только военным Российской Федерации - и возвращаться домой.
Мы на дому, мы защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся к нашей победе".