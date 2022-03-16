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Зеленський виступить з промовою перед німецьким Бундестагом

"Європейська правда"Середа, 16 березня 2022, 12:14

У четвер президент України Володимир Зеленський виступить з промовою перед німецьким Бундестагом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга під час інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"В четвер у нас буде виступ у Бундестазі. Ця практика буде продовжена", - сказав Сибіга.

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Також він зазначив, що зараз триває підготовка до сьогоднішнього виступу Зеленського перед Конгресом США.

"Це відбудеться в найближчі години", - додав він.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Володимир Зеленський дистанційно виступав перед низкою парламентів - Британії, Польщі, Канади.

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Теми: ЗеленськийНімеччина
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