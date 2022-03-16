Зеленский выступит с речью перед немецким Бундестагом
Среда, 16 марта 2022, 13:14
В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью перед немецким Бундестагом.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига во время информационного телемарафона, сообщает УНІАН.
"В четверг у нас будет выступление в Бундестаге. Эта практика будет продолжена", – сказал Сибига.
Также он отметил, что сейчас идет подготовка к сегодняшнему выступлению Зеленского перед Конгрессом США.
"Это произойдет в ближайшие часы", – добавил он.
Напомним, в течение последней недели Владимир Зеленский дистанционно выступал перед рядом парламентов – Британии, Польши, Канады.