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Зеленский выступит с речью перед немецким Бундестагом

"Европейская правда"Среда, 16 марта 2022, 12:14

В четверг президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью перед немецким Бундестагом.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига во время информационного телемарафона, сообщает УНІАН.

"В четверг у нас будет выступление в Бундестаге. Эта практика будет продолжена", – сказал Сибига.

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Также он отметил, что сейчас идет подготовка к сегодняшнему выступлению Зеленского перед Конгрессом США.

"Это произойдет в ближайшие часы", – добавил он.

Напомним, в течение последней недели Владимир Зеленский дистанционно выступал перед рядом парламентов – Британии, Польши, Канады.

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Темы: ЗеленскийГермания
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