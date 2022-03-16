За 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

Джерело: Заява Володимира Зеленського

Пряма мова: "Постраждали найбільше саме території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та Південь України".

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"Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей".

Що передувало: Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України становлять 565 млрд доларів.



