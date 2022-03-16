РФ завдала Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж за 8 років Донбасу – Зеленський
Середа, 16 березня 2022, 12:25
За 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.
Джерело: Заява Володимира Зеленського
Пряма мова: "Постраждали найбільше саме території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та Південь України".
Реклама:
"Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей".
Що передувало: Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України становлять 565 млрд доларів.