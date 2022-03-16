За 21 день повномасштабної війни російські війська завдали Україні у сотні разів більше руйнувань, ніж Донбасу за вісім років.

Джерело: Заява Володимира Зеленського

Пряма мова: "Постраждали найбільше саме території Донбасу, прикордонних областей на російському напрямку, Київська область та Південь України".

"Постраждали найбільше саме ті території, про які російські пропагандисти завжди говорили як про місце проживання особливо близьких для Росії людей".

Що передувало: Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через вторгнення Росії втрати України становлять 565 млрд доларів.



