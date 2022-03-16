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РФ нанесла Украине в сотни раз больше разрушений, чем за 8 лет Донбассу – Зеленский

"Украинская правда"Среда, 16 марта 2022, 12:25

За 21 день полномасштабной войны российские войска нанесли Украине в сотни раз больше разрушений, чем Донбассу за восемь лет.

Источник: Заявление Владимира Зеленского

Прямая речь: "Пострадали больше всего территории Донбасса, пограничных областей на российском направлении, Киевская область и Юг Украины".

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"Пострадали больше всего именно те территории, о которых российские пропагандисты всегда говорили как о месте жительства особенно близких для России людей".

Что было ранее: Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что из-за вторжения России потери Украины составляют 565 млрд долларов США.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcияДонбасс
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