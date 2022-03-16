Росіяни вбили 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові
Середа, 16 березня 2022, 13:32
У Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: З слів кореспондентки видання, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку.
Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців.
Ймовірно, йдеться про ракетний удар.
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