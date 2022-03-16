Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вбили 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 13:32
суспільне

У Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: З слів кореспондентки видання, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців.

Ймовірно, йдеться про ракетний удар.

Увага: відео містить чутливі кадри

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЧернігіввбивствовійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоХерсон: росіяни розігнали мітинг за Україну, є поранені

У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину

фотоУкраїнські сапери підірвали "Тор" окупантів

В Одесі з російського корабля обстріляли будинки

У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Ніч у регіонах: на півдні неспокійно, під Києвом постійні бої

Усі новини...
Чернігів
"Пташка" впала: ППО збила ще один ворожий літак, який бомбив Чернігів
Під Черніговом знищили російську РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали
10 людей загинули при обстрілі Чернігова
Останні новини
15:19
У Центрі протидії дезінформації назвали 4 правила кібербезпеки
15:17
У РФ хочуть заборонити банкрутство
15:14
Коротко про те, що варто знати про мобілізацію – юристи
15:01
відео"Перший канал" РФ придумав Овсянніковій "шпигунство на користь Британії"
14:59
Харківщина: окупанти знову викрали сільського голову
14:50
Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС
14:47
Компанії по всьому світу відкладають угоди на 25 мільярдів доларів через війну в Україні – Bloomberg
14:42
Окупанти викрали в Росію 2389 українських дітей - МЗС
14:39
"Київстар" відновив зв'язок у Чернігівській та Сумській областях
14:34
Від російських обстрілів у Києві постраждали понад 70 будинків
Усі новини...