Росіяни вбили 10 людей, які стояли в черзі за хлібом у Чернігові

У Чернігові в одному із спальних мікрорайонів міста російські війська обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: З слів кореспондентки видання, обстріл стався 16 березня близько 10 ранку.

Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 10 мирних мешканців.

Ймовірно, йдеться про ракетний удар.

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