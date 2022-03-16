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Россияне убили 10 человек, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 13:32
суспільне

В Чернигове в одном из спальных микрорайонов города российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.

Источник: "Суспільне"

Детали: По словам корреспондентки издания, обстрел произошел 16 марта около 10 утра.

В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.

Вероятно, речь о ракетном ударе.

Внимание: видео содержит чувствительные кадры.

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Темы: ЧерниговубийствовойнаРосcия
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