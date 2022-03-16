Россияне убили 10 человек, стоявших в очереди за хлебом в Чернигове
Среда, 16 марта 2022, 13:32
В Чернигове в одном из спальных микрорайонов города российские войска обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом.
Источник: "Суспільне"
Детали: По словам корреспондентки издания, обстрел произошел 16 марта около 10 утра.
В результате обстрела погибли по меньшей мере 10 мирных жителей.
Вероятно, речь о ракетном ударе.
Внимание: видео содержит чувствительные кадры.
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