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Свіжий звіт Генштабу: росіяни обстрілювали Одещину та бомбили свої позиції на Луганщині

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 13:26
Свіжий звіт Генштабу: росіяни обстрілювали Одещину та бомбили свої позиції на Луганщині
російський літак під харковом

Згідно з новим звітом Генерального штабу, російські бойові кораблі здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке. Також авіація ворога нанесла удар по позиціях своїх військ на Луганщині.

Джерело: звіт Генштабу

Деталі: Російські окупаційні війська продовжують стратегічну наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково досягли мети на Донецькому напрямку, зупинені на Миколаївському напрямку.

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Ворог намагається здійснювати переміщення додаткових резервів Східного воєнного округу.

У зв’язку із значними втратами на південному напрямку, командування збройних сил країни-агресора відмовилось від посилення угрупування військ на Поліссі додатковими резервними підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії.

На Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Відзначено ведення повітряної розвідки із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

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У збройних силах Республіки Білорусь заплановано проведення ротації підрозділів, які виконують завдання з прикриття білорусько-української ділянки кордону.

Ворог здійснює спроби відновлення наступальних дій в напрямку на Вишгород. Протягом доби противник намагався просунутися у бік Києва. Успіху не мав, перейшов до оборони.

На Сіверському напрямку противника зупинено.

Окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах, здійснюють перегрупування військ та спроби відновити боєздатність своїх підрозділів.

Ворог не полишає спроб оволодіти містом Чернігів, проте, активних наступальних дій не проводить. Здійснює перегрупування військ та намагається організувати логістичне забезпечення, успіху не має.

У напрямку на Бровари спостерігається переміщення малочисельних груп техніки окупантів в межах зайнятого району населених пунктів Богданівка та Велика Димерка. Повітряна розвідка позицій ЗС України проводиться із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються закріпитися на захоплених рубежах, здійснюють перегрупування військ та поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

Продовжується блокування міст Суми, Лебедин та Охтирка. Активних наступальних дій ворог не проводить. Окупанти продовжують здійснювати невдалі спроби блокування Харкова.

На Донецькому та Таврійському напрямках в результаті штурмових дій у районі Попасної противник зазнав втрат та вимушений відійти для перегрупування.

У районі Сєверодонецька окупанти провели розвідку боєм, успіху не мали, намагаються закріпитися на східних та західних околицях міста Рубіжне. Водночас, за наявною інформацією, 15 березня армійська авіація противника нанесла вогневе ураження по позиціях своїх військ поблизу населеного пункту Смолянинове.

На Волноваському напрямку окупанти намагаються розвинути наступ в напрямку населеного пункту Велика Новосілка.

На Криворізькому напрямку ворог здійснює спроби відновити наступ у напрямку населених пунктів Велика Кострома, Мала Кострома та Кривого Рогу. Внаслідок вогневого ураження, завданого підрозділами Збройних Сил України, противник був зупинений, зазнав втрат і відійшов на невигідні рубежі.

Авіація противника продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Сумській та Донецький областях активно використовуючи аеродромну мережу Республіки Білорусь та окупованого Криму.

У Чорноморській операційні зоні бойовими кораблями здійснювалися обстріли морського узбережжя у районах населених пунктів Лебедівка, Санжейка, Затока та Біленьке.

Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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