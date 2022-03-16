Свежий отчет Генштаба: россияне обстреливали Одесщину и бомбили свои позиции на Луганщине

Согласно новому отчету Генерального штаба, российские боевые корабли производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое. Также авиация врага нанесла удар по позициям своих войск в Луганской области.

Источник: отчет Генштаба

Детали: Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении.

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Враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа.

В связи со значительными потерями на южном направлении командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БПЛА Орлан-10.

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В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы.

Враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Удачи не было, перешел к обороне.

На Северском направлении противник остановлен.

Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.

Враг не оставляет попыток овладеть городом Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение, успеха нет.

В направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БПЛА "Орлан-10".

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Продолжается блокировка городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

На Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.

Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма.

В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.