Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Свежий отчет Генштаба: россияне обстреливали Одесщину и бомбили свои позиции на Луганщине

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 14:26

Согласно новому отчету Генерального штаба, российские боевые корабли производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое. Также авиация врага нанесла удар по позициям своих войск в Луганской области.

Источник: отчет Генштаба

Детали: Российские оккупационные войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Задания по разгрому группировок ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично достигли цели на Донецком направлении, остановлены на Николаевском направлении.

Враг пытается совершать перемещение дополнительных резервов Восточного военного округа.

В связи со значительными потерями на южном направлении командование вооруженных сил страны-агрессора отказалось от усиления группировки войск на Полесье дополнительными резервными подразделениями из состава 5-й общевойсковой армии.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Отмечено ведение воздушной разведки с применением БПЛА Орлан-10.

В вооруженных силах Республики Беларусь запланировано проведение ротации подразделений, выполняющих задачи по прикрытию белорусско-украинского участка границы.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Враг предпринимает попытки возобновления наступательных действий в направлении Вышгорода. В течение суток противник пытался продвинуться в сторону Киева. Удачи не было, перешел к обороне.

На Северском направлении противник остановлен.

Оккупанты пытаются закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляют перегруппировку войск и попытки восстановить боеспособность своих подразделений.

Враг не оставляет попыток овладеть городом Чернигов, однако активных наступательных действий не предпринимает. Осуществляет перегруппировку войск и пытается организовать логистическое обеспечение, успеха нет.

В направлении Бровары наблюдается перемещение малочисленных групп техники оккупантов в пределах занятого района населенных пунктов Богдановка и Большая Дымерка. Воздушная разведка позиций ВС Украины проводится с применением БПЛА "Орлан-10".

На Слобожанском направлении оккупанты пытаются закрепиться на захваченных рубежах, осуществляют перегруппировку войск и пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Продолжается блокировка городов Сумы, Лебедин и Ахтырка. Активных наступательных действий враг не производит. Оккупанты продолжают предпринимать неудачные попытки блокирования Харькова.

На Донецком и Таврическом направлениях в результате штурмовых действий в районе Попасной противник понес потери и вынужден отойти для перегруппировки.

В районе Северодонецка оккупанты провели разведку боем, успеха не имели, пытаются закрепиться на восточных и западных окрестностях города Рубежное. В то же время, по имеющейся информации, 15 марта армейская авиация противника нанесла огненное поражение по позициям своих войск вблизи населенного пункта Смоляниново.

На Волновахском направлении оккупанты пытаются развить наступление в направлении населенного пункта Великая Новоселка.

На Криворожском направлении враг предпринимает попытки возобновить наступление в направлении населенных пунктов Большая Кострома, Малая Кострома и Кривого Рога. В результате огневого поражения, нанесенного подразделениями Вооруженных Сил Украины, противник был остановлен, понес потери и отошел на невыгодные рубежи.

Авиация противника продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Cумской и Донецкой областях активно используя аэродромную сеть Республики Беларусь и оккупированного Крыма.

В Черноморской операционной зоне боевыми кораблями производились обстрелы морского побережья в районах населенных пунктов Лебедевка, Санжейка, Залив и Беленькое.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

Все новости...
Генштаб
Потери врага: более 13,5 тысяч человек, 404 танка и почти 100 вертолетов
Россияне завербовали уже более тысячи сирийских наемников – Генштаб
Генштаб: враг остановлен по всем направлениям
Последние новости
22:44
Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского
22:42
Evraz Абрамовича предупредила о возможном дефолте
22:32
видеоНиколаевская область: жителей просят делиться снарядами с военными
22:32
Военная цензура в РФ: россиянам заблокировали доступ к Euronews
22:22
В Донецкой и Луганской области обезвредили около 300 российских военных
22:15
Укртелеком восстановил интернет в Херсоне и области
22:01
Соратники Навального рассказали о 140-метровой "яхте Путина"
22:01
В понедельник сработало 7 гумкоридоров – из Мариуполя, Бучи и других сложных городов
21:46
Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены
21:38
ФОТОГлава делегации РФ Мединский порезал свою карту VISA: переходит "на Za Мир"
Все новости...