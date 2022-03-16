ЗСУ показали, як знищили переправу росіян

Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон знищила російську понтонну переправу у зоні бойових дій.

Джерело: Збройні сили України у Facebook

Дослівно ЗСУ: "Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій.

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Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена".

Деталі: Захисники також виклали у мережу відео знищення ворога.

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На перших кадрах видно відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка маскується між деревами на узліссі.

Потім захисники знищують ворога із реактивних систем залпового вогню "Град" і оперативно покидають вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами.