ЗСУ показали, як знищили переправу росіян
Реактивна артилерія 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади – Закарпатський легіон знищила російську понтонну переправу у зоні бойових дій.
Джерело: Збройні сили України у Facebook
Дослівно ЗСУ: "Артилерійський підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади розстріляв понтонну переправу росармії в зоні бойових дій.
Колона знищена й відновленню не підлягає, більшість членів екіпажів також знищена".
Деталі: Захисники також виклали у мережу відео знищення ворога.
На перших кадрах видно відзняті дроном позиції російської техніки для понтонної переправи, яка маскується між деревами на узліссі.
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Потім захисники знищують ворога із реактивних систем залпового вогню "Град" і оперативно покидають вогневі позиції, які могли бути засічені росіянами.