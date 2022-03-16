ВСУ показали, как уничтожили переправу россиян
Реактивная артиллерия 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады – Закарпатский легион уничтожила русскую понтонную переправу в зоне боевых действий.
Источник: Вооруженные силы Украины в Facebook
Дословно ВСУ: "Артиллерийское подразделение 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады расстреляло понтонную переправу росармии в зоне боевых действий.
Колонна уничтожена и восстановлению не подлежит, большинство членов экипажей также уничтожено".
Детали: Защитники также выложили в сеть видео уничтожение врага.
На первых кадрах видны отснятые дроном позиции российской техники для понтонной переправы, маскирующейся между деревьями на опушке леса.
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Затем защитники уничтожают врага из реактивных систем залпового огня "Град" и оперативно покидают огневые позиции, которые могли засечь россияне.