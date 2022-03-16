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Війна з РФ: Зеленський запровадив загальнонаціональну хвилину мовчання - щоранку о 9-й

Валентина РоманенкоСереда, 16 березня 2022, 15:29
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський запровадив загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування усіх загиблих через вторгнення Росії.

Джерело: глава держави у зверненні 16 березня

Пряма мова: "Сьогодні я підписав важливий указ про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування памʼяті всіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії. Через терор, розвʼязаний окупантами.

Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Усіх, хто воював. Усіх військових і усіх цивільних. Дорослих і дітей... Усіх! Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!".

Оновлено: Увечері указ було оприлюднено на сайті президента.

Теми: війнаЗеленський
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