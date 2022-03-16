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Война с РФ: Зеленский ввел общенациональную минуту молчания - каждое утро в 9 часов

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 14:29
Война с РФ: Зеленский ввел общенациональную минуту молчания - каждое утро в 9 часов
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел общенациональную минуту молчания, чтобы почитать память всех погибших из-за вторжения России.

Источник: глава государства в обращении 16 марта

Прямая речь: "Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами.

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Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну.

Вечная память каждому, кто погиб за Украину!".

Обновлено: Вечером указ был обнародован на сайте президента.

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Темы: войнаЗеленский
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