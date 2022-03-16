Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Война с РФ: Зеленский ввел общенациональную минуту молчания - каждое утро в 9 часов

Валентина РоманенкоСреда, 16 марта 2022, 15:29
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский ввел общенациональную минуту молчания, чтобы почитать память всех погибших из-за вторжения России.

Источник: глава государства в обращении 16 марта

Прямая речь: "Сегодня я подписал важный указ об общенациональной минуте молчания для памяти всех украинцев, погибших в нашей отечественной войне. Всех, кого мы потеряли из-за вторжения России. Из-за террора, развязанного оккупантами.

Каждое утро в 9 часов на всей территории нашего государства будем вспоминать украинцев, отдавших свою жизнь. Всех, кто воевал. Всех военных и всех гражданских. Взрослых и детей... Всех! Всех, кто мог еще жить, если бы Россия не начала эту войну.

Вечная память каждому, кто погиб за Украину!".

Обновлено: Вечером указ был обнародован на сайте президента.

Темы: войнаЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Яхта Абрамовича сбежала от санкций в Бодрум: ее блокировали украинские яхтсмены

обновлено от 18:01УП стали известны детали выезда Суркисов из Украины в начале войны: вывезли более 17 млн ​​долларов

Зеленский: Компромиссы с РФ могут вынести на референдум

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России, нужно всех нас уничтожить

Мариуполь: россияне обстреляли эвакуационные автобусы с детьми, есть пострадавшие

Россия отказалась от переговоров с Японией о спорных Курилах

Все новости...
война
Под завалами общежития в Чернигове обнаружили тела 5 человек, из которых 3 детей
Свободен от себя, наполнен миром: памяти Брента Рено
США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского
Последние новости
23:30
Банк BNP Paribas приостанавливает работу в РФ
23:19
Есть страны НАТО, которые готовы делать для Украины все, что и для членов Альянса – Зеленский
23:12
дополненоЗеленский: Без встречи с Путиным непонятно, на что готова Россия
23:08
Отставной генерал США объяснил, почему РФ потеряла так много генералов в Украине
23:08
США не уверены, что РФ стреляет по Украине гиперзвуковыми ракетами – Reuters
23:07
Венгрия против санкций ЕС по газу РФ, бесполетной зоны над Украиной и миротворцев
23:00
В Закарпатье венгерская громада помогла выявить спецоперацию ФСБ
22:44
Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского
22:42
Evraz Абрамовича предупредила о возможном дефолте
22:32
видеоНиколаевская область: жителей просят делиться снарядами с военными
Все новости...