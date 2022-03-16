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Росію виключили з Ради Європи

Середа, 16 березня 2022, 15:31

Комітет міністрів Ради Європи прийняв рішення виключити Росію з організації.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні вранці на позачерговому засіданні Комітет міністрів у контексті процедури, розпочатої відповідно до статті 8 Статуту Ради Європи, вирішив, що Російська Федерація з сьогоднішнього дня припиняє бути членом Ради Європи, після 26 років членства" - йдеться у повідомленні на сайті Ради Європи.

Росія приєдналася до Ради Європи 28 лютого 1996 року.

Раніше у Раді Європи наголосили, що своїми діями в Україні російська влада позбавляє російський народ переваги найсучаснішої системи захисту прав людини у світі, включаючи юрисдикцію Європейського суду з прав людини та величезну систему конвенцій.

"Ми, як і раніше, сповнені рішучості використовувати всі наявні в нашому розпорядженні засоби для надання підтримки, допомоги та правових засобів українському народу в його боротьбі з агресором і продовжувати прагнення до миру на основі справедливості та міжнародного співробітництва", - заявили в організації

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи попри спроби Москви уникнути покарання ухвалила рішення про вигнання РФ, а також закликала надати Україні засоби захисту повітряного простору.

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Перед цим  Росія, зрозумівши неуникність свого виключення, сама подала до Страсбурга заяву про самостійний вихід

Детальніше про це читайте у статті РФ витирають з карти Європи: що змінить для України історичне рішення ПАРЄ

Теми: РосіяЄвропа
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