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Россию исключили из Совета Европы

Среда, 16 марта 2022, 15:31

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из организации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой ​​в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня прекращает быть членом Совета Европы после 26 лет членства", - говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Россия присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года.

Ранее в Совете Европы подчеркнули, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества самой современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества", - заявили в организации

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы, несмотря на попытки Москвы избежать наказания, приняла решение об изгнании РФ, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства.

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Перед этим Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Подробнее об этом читайте в статье РФ стирают с карты Европы: что изменит для Украины историческое решение ПАСЕ.

Темы: РосcияЕвропа
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