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Зеленський попросив у США системи ППО як альтернативу закриттю неба

Роман ПетренкоСереда, 16 березня 2022, 15:38
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Президент Володимир Зеленський  під час виступу перед конгресменами попросив у США системи протиповітряної оборони для закриття українського неба.

Джерело: Зеленський під час виступу в Конгресі США

Пряма мова Зеленського: "Росія перетворила українське небо на джерело смерті. Для тисяч людей.

Російські війська вже випустили по Україні майже тисячу ракет. Незліченну кількість авіабомб.

Вони використовують дрони, щоб прицільніше вбивати. Це терор, якого Європа не бачила. Не бачила вже 80-т років!

І ми просимо про відповідь. Про відповідь від світу. Про відповідь на терор.

Створити над Україною безпольотну зону – це врятувати людей. Гуманітарну безпольотну зону. Умови, за яких Росія вже не зможе щодня і щоночі тероризувати наші мирні міста.

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Якщо це – забагато, ми пропонуємо альтернативу.

Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо. С-300 та інші подібні системи. Ви знаєте, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати авіацію. Потужну авіацію.

Для захисту своїх людей. Своєї свободи. Своєї землі. Літаки, які можуть допомогти Україні. Які можуть допомогти Європі.

І ви знаєте також, що вони є. Але на землі. Не в українському небі. Не захищають наших людей.

"Я маю мрію", – ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні. У вашій допомозі. І це означатиме рівно те саме. Те саме, що відчуваєте ви. Коли чуєте: I have a dream".

Теми: ЗеленськийСШАвійнаРосія
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