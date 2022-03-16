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Зеленский попросил у США системы ПВО как альтернативу закрытию неба

Роман ПетренкоСреда, 16 марта 2022, 14:38
Зеленский попросил у США системы ПВО как альтернативу закрытию неба

Президент Владимир Зеленский, выступая перед конгрессменами, попросил в США системы противовоздушной обороны для закрытия украинского неба.

Источник: Зеленский во время выступления в Конгрессе США

Прямая речь Зеленского: "Россия превратила украинское небо в источник смерти. Для тысячи людей.

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Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы прицельнее убивать. Это террор, которого Европа не видела. Не видела уже 80 лет!

И мы просим об ответе. Об ответе от мира. Об ответе на террор.

Создать над Украиной бесполетную зону – это спасти людей. Гуманитарную бесполетную зону. Условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно и каждую ночь терроризировать наши мирные города.

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Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу.

Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся. С-300 и другие аналогичные системы. Вы знаете, насколько многое зависит на поле боя от способности применять авиацию. Мощную авиацию.

Для защиты собственных людей. Своей свободы. Своей земли. Самолеты, которые могут помочь Украине. Которые могут помочь Европе.

И вы знаете, что они есть. Но на земле. Не в украинском небе. Не защищают наших людей.

"Я мечтаю", - эти слова известны каждому из вас. Сегодня я могу сказать: у меня есть потребность. Потребность в защите нашего неба. Потребность в вашем решении. В вашей помощи. И это будет означать ровно то же самое. То же, что вы чувствуете. Когда слышите: I have a dream".

Темы: ЗеленскийСШАвойнаРосcия
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