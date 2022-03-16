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У Москві заявили, що хочуть говорити з Україною і Туреччиною на рівні глав МЗС

Мазуренко Альона Середа, 16 березня 2022, 15:50

За підсумками зустрічі глав МЗС Росії Сергія Лаврова та лідера МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу переговорники заявили, що Москва готова продовжити спілкування у тристоронньому форматі глав МЗС РФ, України та Туреччини.

Джерело: підконтрольні Кремлю видання РФ 

Деталі: Лавров заявив, що Москва готова продовжити спілкування у тристоронньому форматі глав МЗС РФ, України та Туреччини.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що під час переговорів з Лавровим було прийнято "рішення" щодо гуманітарної ситуації та припинення вогню в Україні.

Наразі громадяни Туреччини, які перебувають у Маріуполі, мають бути евакуйовані. Лавров і Чавушоглу заявив, що потрібне термінове забезпечення припинення вогню у Маріуполі, щоб ліквідувати цю гуманітарну проблему.

Лавров і Чавушоглу заявили, що не обговорювали можливої зустрічі президентів України і Росії.

Раніше стало відомо, що Чавушоглу відвідає Росію та Україну у найближчі два дні.

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Теми: ТуреччинаРосіяУкраїнавійна
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