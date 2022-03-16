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В Москве заявили, что хотят говорить с Украиной и Турцией на уровне глав МИД

Мазуренко Алена Среда, 16 марта 2022, 15:50

По итогам встречи глав МИД России Сергея Лаврова и лидера МИД Турции Мевлюта Чавушоглу переговорщики заявили, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Источник: подконтрольные Кремлю издания РФ

Детали: Лавров заявил, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым было принято "решение" по гуманитарной ситуации и прекращению огня в Украине.

В настоящее время граждане Турции, которые находятся в Мариуполе, должны быть эвакуированы. Лавров и Чавушоглу заявил, что необходимо срочное обеспечение прекращения огня в Мариуполе, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему.

Лавров и Чавушоглу заявили, что не обсуждали возможной встречи президентов Украины и России.

Ранее стало известно, что Чавушоглу посетит Россию и Украину в ближайшие два дня.

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Темы: ТурцияРосcияУкраинавойна
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