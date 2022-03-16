Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Москве заявили, что хотят говорить с Украиной и Турцией на уровне глав МИД

Алена МазуренкоСреда, 16 марта 2022, 14:50
В Москве заявили, что хотят говорить с Украиной и Турцией на уровне глав МИД

По итогам встречи глав МИД России Сергея Лаврова и лидера МИД Турции Мевлюта Чавушоглу переговорщики заявили, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Источник: подконтрольные Кремлю издания РФ

Детали: Лавров заявил, что Москва готова продолжить общение в трехстороннем формате глав МИД РФ, Украины и Турции.

Реклама:

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым было принято "решение" по гуманитарной ситуации и прекращению огня в Украине.

В настоящее время граждане Турции, которые находятся в Мариуполе, должны быть эвакуированы. Лавров и Чавушоглу заявил, что необходимо срочное обеспечение прекращения огня в Мариуполе, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему.

Лавров и Чавушоглу заявили, что не обсуждали возможной встречи президентов Украины и России.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее стало известно, что Чавушоглу посетит Россию и Украину в ближайшие два дня.

Темы: ТурцияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Турция
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
Все новости...
Реклама: