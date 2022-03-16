США і НАТО відправляють в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

США та їхні союзники НАТО направляють в Україну кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN із посиланням на інформацію американських чиновників.

За словами високопоставленого представника США, до цих додаткових систем входять автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

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За словами високопоставленого представника США, системи були отримані від країн-партнерів НАТО і знаходяться "в дорозі". В даний час незрозуміло, як ці системи будуть повернуті країні-постачальнику.

У середу президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США надати системи протиповітряної оборони для боротьби з російськими літаками та ракетами, якщо Захід не хоче запровадити безпольотну зону над Україною.

Раніше Німеччина розпочалп переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Сполучені Штати вирішили перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не змінив позицію щодо безпольотної зони над Україною, з міркувань, щоб війна РФ проти України не переросла у війну з НАТО.

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